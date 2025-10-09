Frig și rafale de vânt după inundații. Noua prognoză ANM

Val de frig și rafale de vânt după inundațiile devastatoare! Meteorologii anunță temperaturi scăzute în cea mai mare parte a țării. Potrivit acestora, estul țării se va confrunta în continuare cu ploi, dar slabe cantitativ față de cele înregistrate în ultimele zile. 

"Diseară, până la 18.00, e cod galben de atenționare meteo generală pentru vânt, în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și Dobrogea, unde vor fi viteze de 50-70 km/h, iar în zona montană aferentă rafalele vor depăși 80-90 km/h.

În ceea ce privește ploile, astăzi - pe parcursul zilei - regiunile estice vor beneficia de ploi în continuare, dar slabe cantitativ față de ceea ce s-a înregistrat în ultimele 48-72 de ore.

Din punct de vedere termic, în partea de sud a țării ne apropiem de ceea ce ar trebui să avem în această perioadă, iar în rest temperaturi mai scăzute decât mediile multianuale", a declarat pentru Realitatea PLUS Raul Ilea, meteorolog ANM. 