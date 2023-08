Timmermans fusese confirmat cu câteva ore înainte pe prima poziţie din lista unei coaliţii a social-democraţilor şi ecologiştilor din Olanda, pentru alegerile din 22 noiembrie. Atribuţiile sale privind politicile de mediu şi climatice ale Uniunii Europene vor fi preluate "temporar" de un alt vicepreşedinte al Comisiei, slovacul Maroš Šefčovič, arată un comunicat al Executivului european.

Executive Vice-President @TimmermansEU has submitted his resignation as a Member of the European Commission.



President @vonderleyen has accepted this resignation with immediate effect.



More info: https://t.co/wWQ3PoIUM5