Până acum Rusia ar fi tras peste 160 de rachete în ținte ucrainene și se apropie de capita Kiev, potrivit unui oficial american al Apărării, citat de Reuters.

NEW: Russian missile attacks have damaged fuel storage areas and airport infrastructure at the eastern Ukrainian city of Chuhuiv, per satellite images.



Russia has fired about 160 missiles into Ukraine, a senior U.S. defense official said today.



📷:@Maxar pic.twitter.com/rSDqUSWVcn