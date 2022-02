Harta, intitulată - Posibila axă de invazie a președintelui Putin - prezintă o diagramă care arată fazele ofensivei forțelor terestre ruse în Ucraina. Prima fază include invazia Kievului și a regiunii Dnepr, dinspre Crimeea, de-a lungul coastei Mării Azov. De asemenea de pe teritoriul Belarusului trupele ruse vor înainta direct către capitala Kiev. A doua frază prevede deplasarea de la Dnepr la Vinniţa, dar şi dinspre Crimeea către Odesa.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG