FOTO Anchetă la un spital din Hunedoara: bebeluș cu mâna rănită din cauza ignoranței medicilor

O mamă este revoltată pe cadrele medicale ale Spitalului Municipal Vulcan, județul Hunedoara după ce a ajuns acasă cu bebelușul de doar 5 luni, cu o mânuță roșie, umflată și de pe care pielea se exfoliază.

Femeia acuză că pe parcursul unei săptămâni de internare, nimeni nu i-a verificat branula fetiței sale, în pofida insistențelor sale.

”Pe exterior, la pansament, nu se vedea nici sânge, nimic, părea în regulă. Dar fetița plângea, ea nu plânge de obicei. Am tot rugat să i se verifice branula. Mi s-a spus că atâta timp cât curge medicamentul e totul ok”, a declarat mama bebelușului.

Femeia a mai dezvăluit că în cele din urmă, branula a fost scoasă de femeia de serviciu și că atunci a observat rănile de pe mâna fetiței.

”A venit femeia de serviciu și i-a dat branula jos. Când am văzut mânuța am început să plâng și am țipat. Am chemat asistenta și nu a vrut să vină. Abia când a venit soțul meu a venit și doamna doctor. Mi-au spus că e alergie la leucoplast și că eu trebuia să știu că este alergică. De unde să știu acest lucru?”, spune mama bebelușului, citată de publicația locală, Gazeta de Dimineață.