Echipe de intervenţie se aflau la locul incidentului la Muenchendorf, la sud de Viena, unde au înregistrat un mort, doi răniţi grav şi 12 persoane rănite uşor, a declarat Andreas Zenker, de la Crucea Roşie, citat de AFP.

Austria train crash: At least one dead and dozens injured after derailing near Vienna – World News https://t.co/cChla88VNC