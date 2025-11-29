Seniorii cu pensii sub 2.570 de lei vor beneficia, ca și anul acesta, de un ajutor în valoare de 800 de lei, acordat în două tranșe — de Paște și Crăciun.

„Dacă nu reușim această indexare la început de 2026, măcar să venim cu acele sume de one-off pe care le-am acordat și în 2025. Mă refer la cei 800 de lei, acordați în două tranșe, de Paște și de Crăciun”, a spus un oficial din Ministerul Muncii.

Ajutorul pentru alimente, în valoare de 250 lei, nu se va mai acorda în 2026, însă pensionarii cu venituri de până la 1.940 de lei vor primi 50 de lei în primele trei luni ale anului pentru plata facturilor la energie electrică.

De asemenea, la începutul lunii aprilie 2026, odată cu liberalizarea prețului gazelor naturale, este posibil ca Executivul să acorde un nou sprijin pentru pensionarii cu venituri modeste.

Impozitarea pensiilor și contribuția de asigurări sociale de sănătate rămân în vigoare, ceea ce face ca anul viitor să fie unul dificil pentru o mare parte dintre cei circa 4,6 milioane de pensionari.

Dintre aceștia, aproximativ 2,2 milioane nu vor primi nicio mărire în 2026, fiind persoane cu pensii mai mari de 2.570 de lei.