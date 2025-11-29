Fosta șefă a Casei de Pensii, apel despre majorările din ianuarie: „Statul să găsească resurse!”

Foto/Arhivă
Fosta șefă a Casei de Pensii, Doina Pârcălabu, vine cu un apel de ultimă oră în exclusivitate la Realitatea PLUS. Aceasta susține că statul trebuie să găsească resursele necesare pentru a indexa pensiile la începutul anului viitor. 