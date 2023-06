Focuri de armă pe Aeroportul Internaţional Chişinău.

𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄 19.00 - 𝐌𝐀𝐈 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐚𝐳𝐚̆ 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥 𝐥𝐚 𝐀𝐞𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐚 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐢̂𝐧𝐝𝐞𝐩𝐚̆𝐫𝐭𝐚𝐭𝐚̆

În urma capturării a agresorului de Brigada de poliție cu destinație specială FULGER, situația de pericol din Aeroportul Internațional Chișinău a fost înlăturată.

Cu regret informăm publicul că există două victime ale agresorului. Acestea și-au pierdut viața în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, la datorie.

Autoritățile restabilesc situația în zonă. Agresorul va fi tras la răspundere de instituțiile de aplicare a legii care au deschis dosar de cercetare penală pe această cauză. Cercetarea este deja declanșată de către Procuratura Generală.

Activitatea comercială și regimul zborurilor la acest moment continuă să fie întrerupte.

Pe timpul intervenției autoritățile au avut grijă să protejeze civilii care se aflau în zona de pericol.

Conducerea țării a fost informată de urgență în legătură cu situația respectivă.

În urmă cu puțin timp la Aeroportul Internațional Chișinău, a avut loc un incident în care s-a folosit arma de foc de către un cetățean străin căruia nu i-a fost admisă intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile confirmă 2 victime. Exact în acest moment Brigada de poliție cu destinație specială FULGER intervine la fața locului.

Bărbatul s-a baricadat pe aeroport și mai multe echipe alepoliției sunt la faţa locului.

Aerogara a fost evacuată, iar informaţia a fost confirmată de şeful poliţiei de frontieră, Rossian Vasiloi, potrivit TVR Moldova.

Shots are heard at the #Chisinau airport, passengers are being evacuated from the building.



A Turkish man, who was not allowed to enter the territory of Moldova, opened fire on the border guards, 1 was killed.



Air traffic at the airport has been suspended! pic.twitter.com/aAHB46ef3E