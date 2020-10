FOCAR de coronavirus la o creșă din București! Mai mulți angajați, confirmați cu COVID-19

„Nouă angajati la o cresa mie mi se pare mult. DSP a făcut recomandarea sa nu inchidem cresa, doar ca cei care au fost testati si depistati pozitivi sa ramana in izolare , dar eu nu sunt impacat cu acest gand. Am nevoie de mai multe informații și vreau sa analizez impreuna cu COmitetul local pentru situatii de urgentă dacă se impune inchiderea cresei, mâine , la ora 10.00. Cei care au fost testați sunt doar angajații creșei, e vorba de nouă angajați... Vă dați seama că este posibil să fie infectați și copii”, a declarat Ciprian Ciucu la Realitatea PLUS.