Focar de boala limbii albastre la bovine în judeţul Gorj. A fost alertată Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor

Focar de boala limbii albastre la bovine în judeţul Gorj. FOTO: pixabay
Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA) a anunțat miercuri că România a raportat un focar de boala limbii albastre (febră catarală ovină) la bovine în sud-vestul ţării, în contextul în care virusul care afectează rumegătoarele continuă să se răspândească în Europa.

Serotipul 3 al bolii a fost detectat la 10 animale din patru ferme şi gospodării din judeţul Gorj, a declarat OMSA, organizaţie cu sediul la Paris, citând informaţii furnizate de autorităţile române, scrie Reuters. 

Potrivit reprezentanților OMSA, luna trecută, şi Ungaria a raportat primul său focar de boala limbii albastre din ultimii zece ani.

De asemenea, în august, şi Bulgaria a raportat un focar de boala limbii albastre la o fermă de ovine din sudul ţării, iar în iulie Slovenia raportase un focar la o fermă de oi din sud-vestul ţării, 

Boala limbii albastre este o boală potenţial mortală care afectează rumegătoarele domestice, în special ovinele, bovinele şi caprinele.