Actorul consideră că statul nu se implică cu adevărat să-i ajute pe români, contrar faptului că aceștia plătesc o serie de taxe și impozite. Declarațiile acestuia au împărțit în două tabere comunitatea online.

„Eu în afară că am luat o aprobare...pământul ăsta e cumpărat, e al meu și vreau să-mi fac o casă, un chirpici ce vreau eu și trebuie să cer aprobare să plătesc niște impozite, niște taxe ca să-mi dea dosarul. Bine, le plătesc și-mi fac casa și când casa e gata, ce mă ajută pe mine statul pentru casa mea? Tot ce cumpăr, cumpăr cu TVA, cum spuneam din suta de lei, 50 e data și în sfârșit mă bucur. Am o casă, am un cuib în care să dorm și eu...orice animal își face cuib și gândacul de colorado și gândacul…tot și pasărea își face un cuib și vii și spui ai făcut casa? Da, impozit, pai m-ai ajutat tu cu ceva?”, a zis Florin Zamfirescu.