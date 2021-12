‘’Sunt impresionat și mi-a venit să plâng că am asistat la această paradă extraordinară.Eu iubesc România pentru că aici am jucat, aici am filmat, aici am fost fericit cu românii mei''.

''Mi-au făcut rău părinții că m-au numit Florin și nu mi-au pus numele Piersic Român. Trebuia să mă cheme PIERSIC ROMÂN’’, a declarat Florin Piersic.



‘’Cel mai mare regret al meu este că nu pot să fiu în toată România! Pentru că fanii meu și oamenii care mă iubesc sunt în toată România! Doresc tuturor cât mai multe bucurii și satisfacții! Incă o data vă spun doream să fiu cu voi la Realitatea să spun tuturor că mă cheamă Piersic Român ''.