Florin Cîțu: ”Să fie foarte clar: nu umblăm la veniturile cetăţenilor, nu creştem taxe, nu băgăm taxe. Suntem pe perioadă de criză”

"Ca să fie foarte clar: nu umblăm la veniturile cetăţenilor, nu creştem taxe, nu băgăm taxe, nu facem nimic din aceste strategii şi nici nu vom lua bani de la Fondul Monetar Internaţional. Ceea ce am făcut noi anul acesta este un lucru în premieră nu numai pentru România în 30 de ani de zile - să poţi să finanţezi un deficit de 8,6% din piaţa internaţională. Multe ţări din lumea asta nu pot să facă acest lucru. Uitaţi-vă la America Latină, uitaţi-vă că deja sunt ţări din Africa care astăzi dau default. Noi ştim să ne finanţăm şi am arătat că avem încrederea investitorilor", a afirmat Florin Cîţu.



"Nicio taxă nu poate fi introdusă pe perioadă de criză. Suntem pe perioadă de criză - orice discuţie despre taxe sau reduceri de venituri este contra-productivă. Din contră, în acest moment ai nevoie să injectezi lichiditate în economie, nu să scoţi lichiditate din economie. Anul acesta veniturile, în perioadă de criză, au crescut cu 8,1% faţă de anul trecut. De asta ai nevoie ca să crească economia, ai nevoie de venituri mai mari. Nu mergem în direcţia greşită, nu vom face greşelile făcute de alţii în trecut. Iar cei care ne acuză pe noi de taxe, de creştere de taxa unică, au introdus taxe în ultimii ani. Noi am scos taxe, nu vom băga niciodată taxe în perioadă de criză", a adăugat Florin Cîţu.



"Vom arăta consolidare fiscală, pentru că anul acesta avem în buget cheltuieli de aproape 11 miliarde de lei care sunt cheltuieli pe care le faci doar o dată, legate de pandemie, şi care nu vor mai fi anul viitor. (...) Vom construi bugetul pe legislaţia în vigoare, dar discuţia despre bugetul viitor o va avea Guvernul viitor. Ce vreau eu să fac este să mă asigur că Bugetul de anul viitor va începe cu un buffer considerabil. E nevoie ca Guvernul viitor să aibă acest buffer, pentru că nu se ştie ce situaţie poate apărea şi anul viitor şi atunci mă asigur că există surse de finanţare alternative", a susţinut Florin Cîţu.