„În această săptămână am avut mai multe întâlniri - cu Asociaţia Consiliilor judeţene, cu primarii de sector şi primarul general. Astăzi am avut o întâlnire cu toate cultele din România. (...) Astăzi, în şedinţa de Guvern, am luat câteva decizii care vor ajuta în perioada următoare la reducerea pandemiei, aceste decizii au fost aprobate prin hotărâre de guvern.

Am adoptat și câteva măsuri, prelungiri ale unor decizii luate anul trecut pentru mediul de afaceri. Facilitate pentru Horeca: se prelungește perioada de scutire cu inca 90 de zile a impozitului specific. Restructurarea datoriilor fiscale poate fi cerute până în 2022 pentru contribuabili.

România are în continuare cele mai relaxate măsuri. Acestea au scopul de a reduce efectele pandemiie și de a ne da capacitatea de a reveni cât mai repede la normal”, a spus Florin Cîțu.