Florin Cîțu, la „Legile puterii”: Suplimentăm fondurile pentru orașele afectate de coronavirus

„Oamenii de la Suceava nu sunt uitați. Colegii mei sunt preocupați, ministerul de Interne, ministerul Sănătății, au oameni acolo care sa ii asigure pe oameni ca au tot cele trebuie, primaria, Consiliul Judetean,.

Nu cred ca o sa aiba probleme din acest punct de vedere. La rectificarea bugetară vom suplimenta bugetele pentru toate judetele, orasele, comunele, unde e nevoie de asa ceva.

Acum ne uitam pe situatie, si pe ministere, dar si pe localitati, sunt doua arii la care ne uitam.

Vom avea rectificarea bugetară si fondurile vor fi prinse acolo, pentru a ne asigura ca toti care au nevoie vor avea resursele necesare.

Acum doua saptamani am aprobat prin HG fondurile in plus pentru carantina , de exemplu, 42 de milioane de lei, pentru Ministerul Sănătății, am dat in plus pana acum 1,7 miliarde de lei pentru achiizitii de echipamente, medicamente s.a.m.d.

Prioritatea în acest moment este sănătatea cetățenilor si resursele se vor duce in principal in aceasta directie.

Sanatatea e prioritara la aceasta rectificare - echipamente, in primul rand sa fie protejati”, a spus Florin Cîțu la „Legile puterii”.

Rectificarea bugetară va avea loc cel târziu lunea viitoare

„Acum lucrăm la rectificarea bugetară, nu știu dacă intra în ședința de joi, încercăm de joi, dar cu siguranță luni va fi aprobată in sedinta de Guvern”, a precizat ministrul Finanțelor la „Legile puterii”.