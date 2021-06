”Astăzi am avut o întrevedere cu preşedintele Statului Israel, Reuven Rivlin. În cadrul discuţiilor, am evidenţiat caracterul special al relaţiei bilaterale româno-israeliene, precum şi nivelul foarte bun al cooperării în domenii sectoriale de interes comun, precum apărare, economie şi turism. În aceeaşi măsură, am subliniat că Guvernul pe care îl conduc este unul axat pe reforme, iar Forumul de afaceri România-Israel, care are loc pe 9 iunie, este o bună oportunitate pentru noi investiţii”, a scris Cîţu pe Facebook.

Premierul a precizat că preşedintele Statului Israel şi-a exprimat aprecierea ”faţă de rolul pe care România îl are în combaterea antisemitismului”, transmiţând mulţumiri pentru ”toate eforturile autorităţilor de la Bucureşti în acest sens”.

”Preşedintele israelian a salutat, totodată, rolul decisiv pe care contactele între poporul român şi cel israelian, dar şi comunitatea cetăţenilor israelieni originari din România, le joacă în dezvoltarea parteneriatului strâns între România şi Israel”, a adăugat Cîțu.

În cadrul discuțiilor, premierul României și preşedintele Israelului au subliniat că este nevoie ca ”o şedinţă de guvern comună România-Israel să aibă loc până la finalul pandemiei, pentru o cooperare şi mai strânsă între cele două state”.