Florin Cîțu despre campania de vaccinare: Există un sentiment ciudat

"Legat de campania de vaccinare, există așa, un sentiment ciudat, pentru că în realitate merge foarte bine, toate cifrele indică faptul că merge foarte bine, pe 25 ianuarie eram pe locul 1 în UE, rămânem în continuare în Top 6," a explicat Cîțu, la briefingul de presă organizat la Palatul Victoria, după ședința de guvern.

"Cu aceste resursele limitate, România rămâne in top. Este adevărat că am fost nevoiți să reconfigurăm vaccinarea, la fel cum au făcut și alte state, pentru că marile companii producătoare și-au reajustat producția. (...)Totuși, avem o campanie de vaccinare de succes, chiar în aceste condiții în care am avut mai puține vaccinuri. (...) Obiectivul este de a vaccina cât mai rapid cât ani mulți oameni, iar vaccinarea să aiba un efect cât mai rapid în societate. În ciuda celor care spuneam că nu facem față, facem față foarte bine," a mai precizat Cîțu.

Vaccinul împotriva COVID-19 al companiei Moderna va începe să fie folosit în România în următoarele zile, a mai precizat Cîțu. Șeful executivului a explicat astfel că tratamentul produs în Statele Unite nu a fost folosit până acum deoarece stocul era prea mic, nu pentru că cineva ar fi avut vreun interes. "Nu am folosit până acum pentru că au fost puține doze. Nu este nicio diferență între cele două vaccinuri, Pfizer și Moderna. Dacă aș putea, aș face vaccinul și cu Moderna ca să conving că este la fel", a spus Cîțu.

Acesta a mai precizat că în momentul în care cele 2 vaccinuri vor fi în circuit, vor fi separate fluxurile de imunizare pentru fiecare tip de tratament.