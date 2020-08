Fiul cel mare al președintelui Braziliei, testat pozitiv la coronavirus

Conform Agerpres, Flavio nu are simptome de COVID-19 şi este acasă, a afirmat purtătorul de cuvânt, adăugând că senatorul a început să ia clorochină şi azitromicină ca parte a unui tratament împotriva virusului. Preşedintele Bolsonaro este un mare susţinător al clorochinei, un medicament utilizat pentru tratarea malariei, în pofida lipsei de dovezi solide care să indice că are efect împotriva bolii COVID-19. Bolsonaro însuşi a fost infectat cu noul coronavirus, precum şi soţia lui Michelle Bolsonaro şi fiul lor cel mic, Jair Renan.

🚨 BREAKING: Senator Flávio Bolsonaro, President Jair Bolsonaro’s eldest son, has tested positive for Covid-19, according to his press office. pic.twitter.com/Vvsk3ae9Wn