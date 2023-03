Incidentul aviatic a avut loc sâmbătă după-amiază. Un avion Tarom care zbura pe ruta Timișoara - Hurghada a aterizat pe aeroportul Otopeni din București. Pilotul și-a pierdut conștiența în timpul zborului, iar aeronava a aterizat de urgență pe aeroportul Henri Coandă. Avionul a fost adus la sol de copilot.

Radu Silivestru este pilotul Tarom care a suferit o criză de lipotimie în aer, relatează Realitatea PLUS. Aeronava se afla la granița dintre spațiul aerian românesc și cel bulgăresc în momentul în care pilotul a leșinat. Imediat, copilotul a preluat comanda. Acesta a reușit să informeze turnul de control de la Otopeni despre situatia din cockpit si sa ceara ajutor. Imediat, pe pista aeroportului a fost trimis un echipaj medical, in asteptarea zborului. Apoi, copilotul a efectuat singur toate procedurile de aterizare de urgenta si a reusit sa aduca avionul in siguranta la sol.

Zborul Tarom operat în 25 martie 2023 pe ruta Timișoara - Hurghada a aterizat pe aeroportul "Henri Coandă" (Otopeni) din București din cauza unei urgențe medicale. Piloții au luat decizia să se întoarcă spre aeroportul Henri Coandă cu puțin timp înainte de a intra în spațiul aerian turc. După aterizare, la ora 16:48, în deplină siguranță, echipajele de urgență de la aeroportul bucureștean au intervenit la avion.

FILMUL EVENIME NTELOR ÎN CAZUL PILOTULUI CARE A LEȘINAT LA MANȘĂ

Pilotul de 30 de ani a leșinat când aeronava era aproape de granița cu Turcia. Bărbatului i s-a făcut rău și acuza dureri în piept și avea pulsul crescut. Copilotul a transmis un apel de urgență, iar controlorii aeroportului Otopeni încep să atenționeze alte avioane din zonă.

ORA 14:30

Turnul Otopeni: Ryanair 24UN?

Cursă Ryanair: Ryanair 24UN, spuneți.

Turnul Otopeni: Doar dacă puteți, creșteți viteza la 300 de noduri pentru unul sau două minute, am în cinci sau șase minute o urgență medicală și aș vrea să veniți înainte.

Copilotul ajunge în zona de acțiune a turnului de pe Aeroportul Otopeni și începe să se pregătească de aterizare. În mod calm, copilotul le explică foarte clar controlorilor de trafic aerian ce va face după aterizare și de ce anume are nevoie.

ORA 14:36

Controlor: Bună ziua, Tarom 7673! V-am identificat, continuați, nivel de zbor 70, pista 26R.

Copilot: Vă rog să informați turnul: după aterizare vom rămâne pe pistă.

Turnul Otopeni: Recepționat!

Copilot: Și cerem să fim remorcați în afara pistei către poziția de parcare.

Turnul Otopeni: Recepționat.

Copilot: Și vom părăsi pista prin (n.r. calea de rulare) N.

Turn: OK.

Două minute mai târziu, copilotul este aproape de aterizare pe Aeroportul Henri Coandă. Turnul de control îl întreabă unde să îl aștepte ambulanța.

ORA 14:38

Turnul Otopeni: Tarom 7673, aveți nevoie de ambulanță pe pistă sau în poziția de parcare?

Copilot: La poziția de parcare.

După aterizarea de urgență pe Aeroportul Otopeni, pilotul de 30 de ani a fost preluat în siguranță de un echipaj SMURD. Starea sa de sănătate s-a îmbunătățit odată ce a ajuns la sol.

Un scenariu similar cu cel petrecut pe aeroportul Otopeni de sâmbătă a mai fost văzut în România în 31 martie 1995, la Balotești, potrivit Realitatea PLUS. Atunci, investigatorii au ajuns la concluzia ca unul dintre motivele producerii celui mai mare dezastru aerian de la noi a fost că, în urma unui infact, comandantul aeronavei a lesinat, iar copilotul a fost nevoit sa se descurce singur cu intreaga situatie: un motor aproape oprit de sistemul automat, un viraj comandat de autopilot si conditii meteo extrem de dificile. Atunci, toate cele 60 de persoane de la bord au murit: 11 membri ai echipajului și 49 de pasageri.