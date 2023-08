Teodorei Stoica i s-a descoperit un nodul malign în zona gâtului și metastaze la plămâni și coloana vertebrală. După ce s-a vindecat a ales să adopte și o alimentație foarte strictă compusă din alimente cât mai puțin prelucrate sau gătite.

„Fast-food nu mâncam. Ultima dată am mâncat fast-food în 2011 și mi-a fost rău, iar de atunci nu am mai pus gura pe fast-food. Și nu am mai pus. Eu nu am mâncat prăjeli, nu am mâncat carne 9 ani, pentru că am zis că așa e mai bine pentru animale și oricum nu prea îmi plăcea. Dar mâncam pizza, paste, chestii procesate, chipsuri, care sunt la fel de rele”, a spus Teodora Stoica în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”

Teodora Stoica a spus că se ferește de uleiurile de gătit, întrucât acestea provoacă inflamații în organism:

„Cel mai important este să stau departe de uleiurile de rapiță, floarea-soarelui. Astea produc inflamații și dacă am un gol în viață este să stau departe de inflamații.”, a spus fiica lui Meme Stoica.

Teodora a renunțat la multe alimente care îi fac rău, iar stilul de viață și l-a schimbat radical.



„Eu mănânc carne și brânză, dar să știu că sunt din surse sigure. Adică să știu că puiul este de țară, că vita e grass fed, adică să știu sigur că vaca aia a mâncat doar iarbă și că nu are antibiotice în ea”, a spus Teodoraa Stoica.



Fiica lui Mihai Stoica a renunțat de asemenea și la zahăr și făină albă.

„Nu zahăr, nu gluten. Mama îmi face pâinea de hrișcă și arată dubios, dar e destul de bună, merge. Nu mănânc nimic din făină albă. Nu mănânc nici carbohidrați simpli, de exemplu mănânc hrișcă, ovăz”, a mai povestit Teodora Stoica.

