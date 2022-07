Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare solicită, până la 31 iulie 2022, declararea stării de calamitate cauzată de seceta pedologică severă şi arşiţa atmosferică în localităţile și judeţele unde mai mult de 50% din suprafaţa acoperită de o cultură este afectată.

Reprezentanţii Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare susţin că, deşi seceta din acest an nu este generalizată la nivelul întregii ţări, afectând doar anumite judeţe, fermierii sunt afectaţi mult mai grav decât în anul de recoltă 2020 din cauza efectelor crizelor energetice, de carburanţi sau a războiului.

Petre Daea, noul ministru al Agriculturii, a anunțat la Realitatea PLUS, că „facem ceea ce trebuie, ceea ce legea ne impune si ceea ce terenul și fermierii ne solicită. România are la această dată o situație delicată. Sunt culturi și culturi, parcele și parcele. Unele sunt în vegetație normală, altele nu. Plantele suferă, și este nevoie nevoie de a se interveni si am eliberat acest ordin comun de ministru cu ministrul Bode”, a declarat, marți, Petre Daea, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Petre Daea a luat la pas câmpurile distruse de secetă în ultimele zile. Ministrul Agriculturii a vizitat judeţele Brăila, Galaţi Vrancea şi Buzău, la cel din urmă a ajuns duminică seara. Petre Daea s-a dus direct în câmp după lăsarea nopții, fără să-şi anunţe vizita, fiind însoţit doar de primarul comunei Vâlcelele şi agricultorii din acea zonă.

„Am vizitat și ziua și noaptea, nu mi-a ajuns timpul. Un specialist vede suferința plantei și ziua și noaptea”, a mai declarat Petre Daea, la Realitatea PLUS.

În județul Prahova, seceta lasă oamenii fără apă potabilă. Localnicii din mai multe orașe și comune primesc apă cu porția. Este anunțul făcut de cel mai mare furnizor din județ.

Decizia a fost adoptată având în vedere seceta, dar și consumul extrem de ridicat, atât în scop menajer, cât şi pentru activităţile agricole.

Potrivit Hidro Prahova, două orașe și șapte comune din județ sunt afectate de raționalizare. În timp ce în unele localități apa potabilă va fi oprită în timpul nopții, în altele va fi sistată pe timp de zi.

La Iași, aproape 18.000 de hectare de culturi agricole sunt afectate de secetă. Unele lacuri au secat complet și culturile sunt compromise. Opt comune din judeţ riscă să rămână fără niciun strop de apă, după ce lacul care le alimenta a secat mai bine de jumătate.

Lacul Hălceni din comuna Şipote este unul dintre cele mai mari cu apă potabilă din nordul judeţului Iaşi. Pe locul unde nu demult era apă, acum pasc oile, iar oamenii se plimbă cu căruţa. Seceta a golit mai bine de jumătate din suprafaţa de 400 de hectare.

Și în unele localități din apropierea Bucureștiului au fost luate măsuri din cauza consumului ridicat de apă. Operatorul regional a anunțat că e nevoit să reducă presiunea pe rețele sau să întrerupă alimentarea pe anumite străzi, sate sau comune întregi timp de câteva ore pentru refacerea rezervelor.

Iar meteorologii n-au veşti bune nici pentru perioada următoare. Precipitațiile vor lipsi sau vor fi în cantități foarte reduse în întreaga țară.

Scrisoarea deschisă transmisă de Alianța pentru Agricultură și Cooperare pentru declararea stării de calamitate până la 31 iulie a fost semnată de reprezentanţii organizaţiilor: Federaţia Naţională a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară şi Servicii Conexe din România – PRO AGRO, Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV şi Asociaţia Producătorilor de Porumb din România – APPR.

Redăm scrisoarea deschisă a Alianței pentru Agricultură și Cooperare

„Stimate Domnule Premier,

Stimate Domnule Ministru,

Alianța pentru Agricultură și Cooperare vă informează oficial că fermierii au înregistrat pagube uriașe în urma instalării secetei pedologice severe din iarna 2021-2022, primăvara anului 2022 și arșița atmosferică din această vară. Sunt județe unde suprafețele cu culturi agricole de toamnă au un grad de afectare datorat secetei pedologice severe cuprins între 40-80%. După cum bine știți situația este mult mai dramatică la culturile de primăvară care au un grad de afectare între 90-100%. Deși seceta din acest an nu este generalizată la nivelul întregii țări, afectând doar anumite județe, fermierii sunt afectați mult mai grav decât în anul de recoltă 2020 datorită efectelor crizelor energetice, de carburanți sau război.

Sunt multe cazuri când dificultățile sunt de natura supraviețuirii exploatației agricole având în vedere investițiile mari care s-au făcut în ferme în anul acesta, datoriile pe care aceștia le au pentru inputurile folosite în anul de recoltă 2022, cheltuielile cu arenda și cheltuielile necesare pentru înființarea culturilor agricole pentru anul agricol 2022-2023.

Având în vedere cele expuse sintetic mai sus, luând în considerare datele furnizate de instițuțiile abilitate, vă rugăm Domnule Ministru Petre DAEA, să binevoiți a iniția toate demersurile legale posibile pentru crearea, aprobarea ordonanței de urgență și declararea stării de calamitate datorate secetei pedologice severe și arșiței atmosferice în localitățile/județele unde mai mult de 50% din suprafața acoperită de o cultură este afectată.

OUG vine în continuarea legislativă a OMADR 97/2020 cu modificările și completările ulterioare, dând posibilitatea autorităților implicate să aibă puterea conferită prin lege de a declara stare de calamitate și asimilarea cu forța majoră.

Avem nevoie de declararea stării de calamitate cu celeritate, deoarece majoritatea contractelor pentru inputurile cu preț crescut datorită crizelor energetice, carburanți, război, vor ajunge la termen la sfârșitul lunii iulie 2022.

În fiecare an normal agroclimatic, fermierii și-au achitat inputurile, au livrat recoltele contractate cu furnizorii de inputuri sau cu firmele locale, au plătit arenda, ratele la credite, leasing, taxele și impozitele.

Stimate Domnule Premier Nicolae CIUCĂ, Stimate Domnule Ministru Petre DAEA, vă solicităm să inițiați cu celeritate demersurile pentru aprobarea ordonanței de urgență și declararea stării de calamitate datorate secetei pedologice severe și arșiței atmosferice, până la 31 iulie 2022.

În speranța demarării în regim de urgență a procedurilor pentru declararea stării de calamitate, vă mulțumim.

În numele tuturor membrilor și organizațiilor membre ale celor 4 organizații”, se arată în scrisoarea deschisă publicată marți de Alianța pentru Agricultură și Cooperare.