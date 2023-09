"Povestea a plecat în 2021, de la niște lucrări, spuneau ei, neconforme (...) La momentul respectiv s-a cerut o expertiză, care s-a şi realizat, până la urmă. Eu am cerut o contraexpertiză. Ei n-au vrut, au zis că acea contraexpertiză trebuie făcută de același expert (care a făcut prime expertiză). Mie mi s-a părut cam dubios, le-am spus că nu cred că e corect.

Cei de la Consiliu (Consiliul Județean Vaslui, n.r.), dl. director Toma și alții de acolo, au zis să facem cu același expert. L-am contactat pe expert şi l-am întrebat: 'E corect, tot tu centrezi, tot tu dai cu capul?' și mi-a spus că e corect, că doar el poate face expertiza. 'Faci contract cu mine și-ți fac contraexpertiza', mi-a zis el.

Am contractat avocații mei și mi-au zis: 'E ceva cusut cu ață ală. Dacă faci asta, e mită ascunsă și te duci la bulău' (la pușcărie, n.r.).

Ăsta a fost denunțul pe care l-am făcut eu, nu l-am denunțat pe Buzatu, l-am denunțat pe expert, expertiza respectivă. Şi m-am dus cu acea expertiză la domnii de la DNA şi le-am spus chestia respectivă.

De atunci, am intrat în ascultare (a fost pus sub interceptare, n.r.) şi a ieşit toată panarama asta. Nu l-am denunţat pe Buzatu, ci pe domnul expert (...) N-am avut încotro şi a trebuit să fac ce am făcut.

Nu îmi pare rău (...) Am fost pe lângă faliment de vreo doi-trei ani de zile, m-am împrumutat de bani să-mi plătesc dările la stat, iar banii mei au stat în vistieria Consiliului Judeţean sau unde au stat (...)", a spus Emil Savin la o televiziune de știri.