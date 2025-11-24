UPDATE - Deflagrația a fost atât de puternică încât mai multe apartamente au fost avariate, iar geamurile locuințelor s-au făcut țăndări.

Incidentul s-a produs într-un apartament în care proprietarii instalaseră o centrală termică alimentată cu butelii. În momentul exploziei, aceștia nu se aflau acasă. Deflagrația a fost urmată de un incendiu care s-a extins rapid, însă intervenția operativă a pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor la restul blocului.

„S-a auzit o bubuitură cum n-am mai auzit în viața mea. Au sărit geamurile peste tot și imediat s-a văzut flacără. Sincer, am crezut că e bombardament”, a povestit pentru redacția noastră un locatar aflat în apropiere în momentul tragediei.

Mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brăila au fost trimise la fața locului, alături de echipaje medicale. Conform ISU, nu au fost raportate victime, însă pagubele materiale sunt considerabile.

Pompierii au reușit să stingă focul și verifică acum structura blocului.

Autoritățile au intervenit de urgență la fața locului

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila, deflagrația s-a produs cu puțin înainte de ora 16, pe Șoseaua Brăilei. Echipele de intervenție au ajuns în scurt timp la fața locului cu autospeciale de stingere, ambulanțe SMURD și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Incendiu masiv în Brăila / Sursa foto - Facebook

În ciuda violenței exploziei și a incendiului izbucnit ulterior, autoritățile anunță că nu au fost persoane surprinse în apartamentele afectate, iar până în acest moment nimeni nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii lucrează în continuare pentru lichidarea incendiului și pentru verificarea structurii clădirii, astfel încât să se stabilească dacă imobilul a suferit avarii majore.