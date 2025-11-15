Tamara, în vârstă de 11 ani, a plutit timp de câteva minute deasupra curții școlii, legată de peste 600 de baloane special pregătite pentru acest experiment, arată un site cunoscut de știri. Baloanele au fost calculate cu precizie, astfel încât să genereze suficientă forță de ridicare pentru greutatea fetei.

Curaj inedit la vârsta de 11 ani

Tamara a descris experiența ca fiind „de neuitat”.

Întregul proiect a implicat zile de pregătire și ore de calcule precise. Elevii au stabilit numărul de baloane necesar fiecărui strat, lungimea sforilor și marjele de siguranță pentru ridicare.

Proiectul se înscrie în inițiativa internațională „Impossible Challenge”, inspirată de povestea aventurierului britanic Darren Edwards, care a rămas paralizat în urma unui accident, dar continuă să își depășească limitele, pregătindu-se să parcurgă 330 de kilometri spre Polul Sud pe schiuri adaptate.