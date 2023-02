Eugen Tomac a declarat duminică, la o televiziune de știri, că Republica Moldova se confruntă cu o tensiune fără precedent.

”Lucrurile sunt într-o continuă evoluţie în R Moldova. Tot ce susţinea preşedinta Maia Sandu recent într-o declaraţie de presă, prin care spunea că Rusia pregăteşte o lovitură de stat, nu trebuie subestimat şi nu trebuie minimalizat din punct de vedere al evoluţiilor politice de acolo. Sigur că R Moldova la ora actuală, fără niciun fel de discuţie, se confruntă cu o tensiune fără precedent. Pe de-o parte Rusia joacă extrem de agresiv şi pune o presiune constantă asupra guvernului, inclusiv prin instrumentele pe care le are în teren, mă refer la partidele proruse, cel al socialiştilor împreună cu comuniştii şi acest partid fantomă, pentru că liderul său e un fugar condamnat pentru furtul miliardului de dolari dispărut din băncile din R Moldova, Ilan Şor,căutat şi cu interdicţie în SUA, Marea Britanie şi UE”, a subliniat Tomac.



Europarlamentarul s-a referit şi la susţinerea de care se bucură Republica Moldova, din partea UE şi SUA.



”Toată această tensiune internă, cu presiunea venită de la Kremlin, pune R Moldova într-o situaţie imposibilă. De ce? Pentru că R Moldova are o guvernare stabilă, o majoritate de 63 de mandate din 101 şi mai are ceva extrem de important: un suport fără precedent din partea UE şi SUA. Tocmai acest lucru deranjează Moscova. Trebuie să ne gândim şi la un alt aspect care ţine de interesul Moscovei faţă de R Moldova, şi anume Putin, după ce a eşuat în procesul de a lichida conducerea legitimă a Ucrainei, sperând că în trei săptămâni va reuşit să-şi atingă acest obiectiv, iată că s-a trezit cu un război de lungă durată cu sute de mii de vieţi pierdute de ambele părţi. Şi Ucraina şi Rusia au pierdut sute de mii de persoane deja, atât civili cât şi militari. Şi e evident că planul de la Moscova de destabilizare a R Moldova face parte din acest obiectiv al lui Putin de a spune că, totuşi, n-a reuşit în Ucraina, dar poate reuşi în R Moldova”, a adăugat Tomac.