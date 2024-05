Sâmbătă seară, poliția a primit un apel telefonic care anunța un accident.



"Un bărbat adult este declarat mort la faţa locului", a anunţat poliţia pe contul său X (fostul Twitter). "Vehiculul s-a izbit de o barieră de securitate din jurul complexului Casei Albe", au precizat ei.



US Secret Service a anunțat că vehiculul se deplasa "cu o viteză mare" în momentul producerii accidentului, precizând că "nicio ameninţare" nu a fost detectată în direcţia reşedinţei preşedintelui american Joe Biden.

⚠️BREAKING: CRASH AT THE WHITE HOUSE SECURITY GATES



There has been a shocking incident near the White House in Washington, D.C.



A vehicle crashed into the security barricade on the northwest side of the White House complex, resulting in a tragic fatality.



