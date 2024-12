Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 20 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – Isa: Desi ti se poate parea ca lucrurile inainteaza lent, semintele au fost plantate. Cand situatia va fi potrivita, ele vor incolti si vor da roade. Nu trebuie decat sa ai putina rabdare. Mentine-ti calmul interior si nu te lasa manat de impulsuri nervoase.

Taur

Runa etalata – Jera: Aceasta runa simbolizeaza cicluri si indica faptul ca tu esti pe cale sa incepi unul nou. Poate ca te simti mai productiv si motivat acum sa incepi un capitol nou al vietii tale. Poate sa fie timpul potrivit sa faci curat in ceva din trecut ca sa faci loc la nou. Runa mai indica si un simbol pozitiv pentru crestere si fertilitate.

Gemeni

Runa etalata – Raido: Aceasta runa transmite mesajul ca suntem la mana destinului, ca trebuie sa ne urmam calea pentru care am venit pe pamant. Urmeaza schimbari in viata ta, de obicei pozitive, care te vor face sa privesti altfel lucrurile.

Leu

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Acum este un timp minunat pentru toate lucrurile pe care le iubesti in viata, oameni, locuri, obiecte si situatii. Aceasta este o runa foarte pozitiva si sugereaza ca orice ti-ai pune in minte va atrage succesul. Daca esti in cautarea ghidului tau spiritual, runa iti sugereaza ca te apropii de rezultat.

Fecioara

Runa etalata – Thurisaz: Thurisaz reprezinta sacrificiul pe care trebuie sa-l faci pentru a progresa. Este esenta disciplinei. Aceasta runa face referire la durerea pe care trebuie sa o induri pentru a primi o recompensa al finalul ei. Poate fi o lectie de viata dureroasa, dar care sa aduca la finalul ei o experienta de vis. Ca un student care munceste din greu pe timpul facultatii, dar la finalul ei il asteapta o cariera de succes.

Balanța

Runa etalata – ODIN. Runa ODIN iti aduce claritate si intelepciune. Fii deschis sa primesti noi informatii si sa vezi lucrurile dintr-o perspectiva diferita. Cunostintele acumulate te vor ghida pe drumul tau. E momentul sa iti asculti intuitia si sa actionezi cu incredere.

Scorpion

Runa etalata – Eihwaz : Aceasta runa iti da un sfat valoros, anume sa manifesti acum rabdare si perseverenta si sa nu renunti la ceva ce ai inceput. Nu ceda, nu de indoi de tine sau de proiect ori relatie, pentru ca exista si necesitatea obstacolelor ca sa fii testat, nu ca sa renunti. Trebuie sa inveti sa depasesti obstacolele, dar nu prin abandon ci prin propria judecata si rezistenta in fata lor. Intareste-ti viziunea in viitor in timp ce stai in prezent. Intuitiv vei sti care iti sunt cele mai bune decizii ca sa previi consecinte nedorite.

