Etalare zilnică rune, sambata 23 noiembrie 2024

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru sambata 23 noiembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – Dagaz: Aceasta runa are o simbolistica pozitiva. Ea face referinta la viata traita dupa principia sanatoase, de echilibru si armonie. La locul de munca se anunta reusite, daca gestionezi corespunzator situatia si evaluezi corect riscurile.

Taur

Runa etalata – Fehu: Fehu iti aduce mesajul ca in curand te vei bucura de success si bunastare. Lungile ore de munca vor fi in curand rasplatite. Aparitia lui Fehu semnifica o crestere a veniturilor. Totusi, se recomanda precautie cand vine vorba de bani.

Gemeni

Runa etalata – GEBO : Norocul iti zambeste si surprize dragute vor veni neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce meriti in totalitate. Poate ca vei primi premieri, recompense, poate o promovare, un cadou sau o recunoastere. Exista speranta si bucurie. Exista promisiuni implite si vise ce devin realitate. Exista gratie si iertare. Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acest caz, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii propria individualitate : tine minte ca parteneriatele reale apar cand doua fiinte puternice si independente formeaza o echipa, fiecare mentinandu-si unicitatea si propria singularitate.

Rac

Runa etalata – Inguz : Situatia ta prezenta sau viitoare iti este favorabila. In viata, exista faze si faze. Faza ta de acum are un final favorabil. Daca primesti acest mesaj si aceasta runa, considera-te norocos. Al doilea aspect al acestei extrageri este sa scapi de vechi si sa faci loc pentru nou.

Leu

Runa etalata – MANNAZ: Runa germanica Mannaz semnifica sinele, propria persoana si rasa umana in general. Aceasta runa vesteste faptul ca o relatie functionala, echilibrata si buna cu propria persoana iti este esentiala daca doresti ca orice alta relatie sa curga usor si sanatos. Ai de contemplat si practicat arta iubirii si respectului de sine. Totodata, focuseaza-te pe aici si acum, conditia de baza pentru ca un viteaz sa fie eficient si sa ramana in viata in batalii.

Fecioara

Runa etalata Nauhiz. Cu runa NAUTHIZ, ziua de azi este dedicata gasirii echilibrului intre munca si odihna. Asigura-te ca iti acorzi timpul necesar pentru refacere si regenerare. O minte odihnita este mai eficienta si mai creativa.

Balanța

Runa etalata – Perth : Trecutul este stiut, stii deja ce a dus la evenimente si relatii din trecut si cel mai important, iti stii vechiul mod de a gandi. Poti gandi despre ele ca au fost minunate insa problema este ca ele nu mai functioneaza, deci nu te mai ajuta sa mergi inainte. Daca te duci inapoi la acel mod de a fi, iti vei incetini dezvoltarea. Este important sa intelegi asta. In acelasi timp, nu stii ce sa gandesti si ce sa faci in continuare. Nu ai nici cea mai mica idee. Insa, in ciuda confuziei, acum poti face multe. Uita de trecut si nu te mai gandi prea mult la rezultatul final al acestor actiuni. Incearca sa traiesti aici si acum.

Scorpion

Runa etalata – TEIWAZ : Teiwaz este runa ce simbolizeaza pe zeul razboiului Norse. Prin sacrificiul sau, marea forta a haosului, lupul Fenrir, a fost invinsa. In aceasta etalare, runa este inversata ceea ce poate insemna ca un sacrificiu pe care l-ai facut poate sa nu duca la un rezultat. Poate semnifica si o victorie fara un rezultat care sa te multumeasca. Runa previne sa nu intri in conflicte sau negocieri, in special in cele ce implica sa oferi sau sa faci o concesie – lupul poate lua mana asa cum s-a intamplat cu Teiwaz. Teiwaz este si zeul legilor, deci retine ca ti se sugereaza sa fii atent la ce faci ca sa eviti problemele de justitie.

