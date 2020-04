Este posibilă reinfectarea cu noul coronavirus? Ce răspund specialiștii

„Sunt studii experimentale ce au aratat că, pe animale, o reinfectie nu ar fi posibilă. Până în momentul de față așa se știe. Iar apariția unui test pozitiv PCR la un interval de timp este socotită ca o redeșteptare a infecției, și nu ca o reinfecție. Anticorpii protectivi se pot sintetiza intr-o cantitate care sa asigure apararea organismului sau nu, si atunci explicam o redesteptare ( a infectiei - n.red.). Sau chiar daca apar intr-o cantitate suficienta, in timp, aceasta cantitate sa scada, și , la un moment dat, sa fie posibila o reinfectie. Dar timpul la care s-ar putea produce aceasta reinfectie, care ar fi cantitatea de anticorpi care in timp sa scada, de la ce maxim s-ar fi pornit, inca nu sunt studii in acest sens. Iar studiile experimentale care s-au facut nu arata ca reinfecția este posibilă la animale. La om vom avea cunostinte pe masura ce vom evolua, ca timp, in aceasta pandemie, pentru ca pentru orice concluzie iti trebuie un timp de evolutie a fenomenului epidemiologic. Până in momentul de față nu avem destule date ca sa spunem cu certitudine (ca este posibila o reinfectie - n.red.)”, a explicat managerul Spitalului de Boli infecțioase Iași, Carmen Dobrovăț.

La fel și despre acțiunea de imunizare a unui vaccin anti-SARS-CoV- 2: nu sunt destule date în prezent. Astfel că nu se știe, deocamdată, dacă viitorul vaccin împotriva noului coronavirus va fi unul sezonier sau unul cu acțiune îndelungată.

„Vaccinul te protejeaza si are actiune preventiva. Însă avem expertiza vaccinului anti-gripal, unde virusul isi modifica structura de la un sezon la altul, atunci in fiecare sezon avem nevoie de un alt vaccin. Sa speram ca vom avea cât de repede un vaccin pentru acest coronavirus, iar, in timp, experienta ne va arata daca un astfel de vaccin trebuie realizat sezon de sezon sau la un interval mai mare de timp sau acesta care a aparut, cum este in cazul rujeolei, este pentru o perioada lunga de timp, daca va fi nevoie de un rapel, toate se vor vedea in timp”, a mai precizat managerul spitalului din Iași.