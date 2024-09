Steve Manning, prieten și fost manager al familiei Jackson, a fost cel care a făcut anunțul inițial, informație ulterior confirmată de nepotul lui Tito, Siggy Jackson, pentru revista People.

Deși cauza oficială a decesului nu a fost încă făcută publică, surse apropiate susțin că Tito Jackson ar fi suferit un atac de cord în timp ce se afla la volan.

Cine a fost Tito Jackson?

Toriano "Tito" Jackson s-a născut pe 15 octombrie 1953, în Indiana, Statele Unite. El a devenit cunoscut în întreaga lume ca membru al formației The Jackson Five, alături de frații săi Jackie, Jermaine, Marlon și Michael. Formația, care a debutat în anii 1960, a revoluționat industria muzicală, fiind unul dintre primele grupuri de culoare care a atins un succes global în cadrul casei de discuri Motown.

Tito Jackson a murit / Sursa foto - Presa străină

The Jackson Five a devenit un simbol al epocii de aur a Motown, influențând generații întregi de artiști și fani. Piese precum „ABC”, „I Want You Back” și „The Love You Save” au rămas emblematice, contribuind la definirea stilului pop și soul al decadelor respective. Trupa a fost un adevărat fenomen internațional, cucerind topurile muzicale și stabilind noi standarde în industria divertismentului.

Contribuția lui Tito Jackson la succesul trupei și la revoluționarea muzicii pop și soul va rămâne de necontestat. Dispariția sa lasă un gol imens în inimile fanilor și ale celor apropiați, marcând sfârșitul unei ere pentru una dintre cele mai influente familii din muzică.