Cum s-a întâmplat totul

Incidentul s-a petrecut noaptea trecută, când C.Gambino își parcase mașina într-un garaj din Gothenburg. În acel moment, indivizi înarmați au deschis focul asupra sa, conform informațiilor publicate de The Sun. Rapperul a fost transportat de urgență la spital, dar din păcate, a murit la scurt timp după aceea din cauza rănilor suferite.

Poliția a fost alertată marți seara despre un schimb de focuri în apropierea Pieței Selma Lagerlöf din zona Hisingen a orașului. Thomas Fuxborg, un ofițer de poliție local, a declarat: „Rapperul locuia în zonă, iar când a venit să își parcheze mașina, trăgătorii care îl așteptau l-au atacat.”

La fața locului, autoritățile au găsit șapte urme de gloanțe pe o ușă de sticlă a parcării. În semn de omagiu, un trandafir galben a fost așezat astăzi în fața ușii. Polițiștii au deschis o anchetă și îndeamnă publicul să ofere orice informații relevante pentru identificarea făptașilor.

C.Gambino a murit / Sursa foto - Captură video

Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz

Jens Andersson, purtătorul de cuvânt al poliției, a declarat că un martor a observat o mașină care ar putea fi legată de incident. „Investigăm dacă această informație este adevărată”, a spus Andersson. Un alt purtător de cuvânt, Annika Laag, a adăugat: „Lucrăm pentru a colecta informații de la cât mai mulți martori și continuăm să lucrăm la ancheta tehnică.”

Poliția a efectuat o percheziție la o adresă din Göteborg după împușcături și a adus mai multe persoane pentru interogatoriu, dar deocamdată nu au fost identificați suspecți.

C.Gambino a fost recunoscut ca unul dintre cei mai mari și mai de succes artiști suedezi din domeniul hip-hop. Albumele sale de succes, precum Sin City și In Memory of Some Stand Up Guys, au dominat topurile muzicale suedeze. În luna mai, el a câștigat prestigiosul premiu muzical suedez Grammis pentru Artistul hip-hop al anului.

Pierderea lui C.Gambino lasă un gol imens în lumea artistică și în inimile fanilor săi.