Aproape 2.000 de turiști au ajuns joi în regiunea islandeză în care s-a produs o nouă erupţie vulcanică într-o fisură a scoarţei terestre, situată la o distanţă de aproximativ 40 de kilometri de capitala Islandei, Reykjavik.

Autorităţile islandeze au cerut miercuri populaţiei să nu meargă în zona erupţiei înainte de finalizarea unei evaluări oficiale a riscurilor.

În erupția vulcanică a fost aruncată lavă dintr-o fisură de 300 de metri din pământ.

A #volcano has erupted some 25 miles from the Icelandic capital Reykjavik, spewing lava out of a 300-metre fissure in the ground. (Source: AFP) pic.twitter.com/Zm5ldjQjg1

Gazele emanate în urma erupțiilor vulcanice pot fi fatale, au mai avertizat autoritățile de la Reykjavik.

Still amazed I got to see an Icelandic volcano erupting last year pic.twitter.com/bsZXXJhYDH

Erupția a atras deja peste 1.830 de vizitatori în ziua apariţiei acelei fisuri în scoarţa Pământului, potrivit autorităţilor islandeze.

Turiștii au făcut poze în zona în care s-a produs o nouă erupţie vulcanică în Islanda și au mers în zonă chiar după ce a început erupția.

Sursă Foto: Profi Media

Vulcanul a erupt miercuri, la aproape 1 kilometru de vulcanul muntos Fagradalsfjall din sud-vestul Islandei, care a rămas într-o fază activă de erupţie timp de şase luni în 2021.

An Icelandic volcano has come back to life after 3,000 earthquakes in the last week. The most intense was a 5.4 earthquake recorded on July 31 northeast of Grindavík.

People urged not to go near the volcano.#Iceland #Fagradalsfjall #Volcano #eruption pic.twitter.com/TdNkNRMOhx