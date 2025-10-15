"Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare au intervenit punctual în două locații din municipiu, unde au fost semnalate elemente de construcție afectate: la Liceul 'I.C. Brătianu' din Satu Mare s-a intervenit pentru securizarea unui coș de fum dezafectat, care s-a desprins parțial de pe acoperiș; pe strada Petofi Sandor, la un imobil, au fost semnalate cărămizi desprinse din fațadă. În ambele situații, a intervenit operativ Detașamentul de Pompieri Satu Mare, pentru înlăturarea pericolelor și asigurarea zonei", au precizat a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Someș".

Tot după seism a fost semnalată o crăpătură într-o sală de clasă de la Colegiul Național "Doamna Stanca".

"Totodată, am fost informați despre existența unei crăpături de perete într-o sală de clasă din incinta Colegiului Național 'Doamna Stanca' din municipiul Satu Mare. Situația a fost transmisă către Inspectoratul de Stat în Construcții, în vederea unei evaluări tehnice care să stabilească dacă aceasta reprezintă un pericol pentru siguranța elevilor și a personalului unității de învățământ. În urma evaluării, reprezentanții ISC au constatat că nu se impune oprirea cursurilor, întrucât crăpătura nu afectează structura de rezistență a clădirii. Cu toate acestea, imobilul va fi în continuare monitorizat, pentru a preveni orice risc potențial", au mai transmis pompierii.

Ca măsură de precauție, pentru protecția elevilor și a personalului didactic, imediat după cutremur au fost evacuate Școala Gimnazială Odoreu și Școala Gimnazială Culciu.

'Evacuările au fost realizate din proprie inițiativă, de către reprezentanții școlilor, în mod organizat, în vederea prevenirii unor situații de risc generate de posibile replici. În urma evaluărilor nu au fost identificate pericole, iar activitatea educațională a fost reluată în condiții normale', a mai arătat ISU.

Cutremurul a avut magnitudinea 4 și s-a produs la ora 7:57 în județul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de cinci kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.