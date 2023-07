- au obtinut locurile I, II sau III la etapele judetene/zonale in cazul invatamantului vocational de arta ale competitiilor scolare nationale organizate de Ministerul Educatiei;

- au obtinut media de admitere in invatamantul liceal sau profesional de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 20 de absente nemotivate in anul scolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;

- au obtinut media anuala generala de cel putin 9,50 si au acumulat cel mult 20 de absente nemotivate/an in anul scolar anterior, cu exceptia elevilor din clasa a IX-a;

150 lei/luna elevilor care:

- provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie si care se incadreaza in cel putin unul dintre cazurile urmatoare:

a) au obtinut media anuala generala de cel putin 7,50 si au acumulat cel mult 20 de absente nemotivate in anul scolar anterior, cu exceptia elevilor din clasele a V-a si a IX-a;

b) au obtinut, in clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu si au acumulat cel mult 20 de absente nemotivate in anul scolar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;