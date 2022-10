În mai multe clipuri apărute pe rețelele sociale se văd demonstrațiile elevelor în curțile școlilor din mai multe orașe iraniene. Protestele tinerelor vin să sprijine manifestațiile fără precedent declanșate în societatea iraniană de uciderea în bătaie a unei femei de 22 de ani, de către poliție.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H

Protestele elevelor au început la câteva ore după ce liderul țării a avut prima reacție la protestele care zguduie Iranul de două săptămâni. Dictatorul iranian a dat vina pe SUA și pe Israel pentru proteste și a îndemnat forțele de ordine să continue cenzura sângeroasă a manifestațiilor.

Iranian schoolgirls remove their head coverings and chant "mullahs must go away" today, on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini in morality police custody for "improper hijab" amid mass arrests of activists and an internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/a01ILrgOlS