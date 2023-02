"Am o fata de 14 ani, clasa a-8-a, un copil linistit, profesorii, pana acum, m-au felicitat pentru educația pe care i-am oferit-o. Săptămâna trecută, doamna diriginta a adus-o in fata clasei cu telefonul personal fără nici o explicație, a pus-o sa-l deblocheze si a citit, in voie si după bunul plac , fără acordul meu sau al copilului, conversațiile pe care colegii fetei mele le au pe un grup al clasei ( sunt toti elevii din clasa in acel grup ), un grup pe care îl au din clasa a2-a, creat de copilul meu, in care ei se exprima liberi, nefiind nici un adult in grup .Printre alte discuții ( barfe interne , cum le numesc ei) mai sunt si mesaje de Amenințare între ei, înjurături si răutăți reciproce.

Copilul meu m-a sunat plângând de la școala, ascunsa in baia școlii, dupa ora cu doamna diriginta, spunându-mi ca o sa fie cercetată de poliție și ca va Răspunde penal in fata legii, ca tulburările de comportament ale unui coleg de clasa care înainte cu o zi a vandalizat un dulap in școala cu o foarfeca ascuțita in mana și care a amenințat ca ii va face rău copilului meu si altei fete din clasa sunt datorită ei pentru ca nu a controlat acest grup. Diriginta țipând si amenințând in clasa ca vor plăti cu toții pentru cele întâmplate si ca principala vinovata este fata mea. Copilul meu stătea in fata clasei in picioare, in fata tuturor, rușinată, simțindu-se ca un gândac ( aceste au fost cuvintele ei ), cu lacrimi in ochi își cerea iertare, doamna profesor care acuza si ameninta pe toată lumea dar in special pe ea, acesta este scenariu pe care toți copilasii din clasa l-au susținut si in fata directoarei școlii . Am discutat cu doamna diriginta si a susținut cele povestite de fata mea si a menționat ca este foarte bine ca ea plânge si suferă , înseamnă ca este conștientă cu ce a greșit si ca dumneaei nu are ce sa-si reproseze. Am făcut plângere cu număr de înregistrare către doamna director care a pus toate părțile implicate fata in fata si a concluzionat ca se exagerează si ca are termen 30 zile pentru soluționare.

Ieri, intr-o discuție privată intre fata mea si doamna profesoara de romana, in pauza de după ora de Limba Romană, doamna profesor, colega doamnei diriginta, i-a spus fetei mele ca exagerează cu acuzațiile si sa-i mulțumească doamnei diriginta ca nu a raportat la poliție acest grup. Ca doamna diriginta ii poate face rău daca dorește ….

Ce ma sfătuiți? Cum sa -mi ajut copilul sa depășească acest episod?", a povestit femeia pe grupul de Facebook Părinții elevilor din România

Comentariile nu au întârziat să apară, cele mai mulți persoane fiind de acord că modul în care a acționat cadrul didactic reprezintă un abuz. Interesant este faptul că printre cei care și-au exprimat punctul de vedere se află și profesori.