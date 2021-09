"Mă simt binișor, dacă eram foarte bine nu eram aici. De o săptămâna am răcit, simțeam roșu în gât, nu puteam să înghit, nici nu mă gândeam că pot să fac covid pentru că am făcut amandoua vaccinurile. Ultimul l-am făcut la începutul lui mai.

Nici nu mă gândeam, saturatia era foarte bună, am zis că e o răceală, am fost la evenimente, transpirată, aer condiționat. Joi seară am început să mă simt foarte rău, nu am mai avut gust, ameteam, miros nici atât și aseară am chemat salvarea și am venit la spital. Mi-au făcut toate testele, am ieșit pozitivă, m-au pus pe perfuzii. Acum mă simt destul de bine.

Sunt foarte mulți care sunt vaccinați și sunt bolnavi aici. Am rămas impresionată, foarte mult tineret", a declarat Elena Merișoreanu.