Gândacii de bucătărie sunt printre cele mai neplăcute insecte care pot apărea într-o casă. Aceștia se ascund în locuri întunecate, sunt activi în special pe timpul nopții și preferă mediile calde și umede. Dacă au la dispoziție apă, hrană și adăpost, se pot înmulți extrem de rapid, devenind o problemă greu de controlat.

Potrivit Centrului Național de Informații despre Pesticide din Statele Unite, frigiderul, în special partea din spate, lângă motor și zonele greu accesibile, reprezintă una dintre ascunzătorile favorite ale gândacilor. Această preferință are o explicație logică: motorul frigiderului degajă căldură constantă, condensul creează umezeală, iar resturile alimentare pot rămâne neobservate, oferind surse sigure de hrană.

Astfel, frigiderul devine un spațiu „perfect” pentru ca acești dăunători să se instaleze și să se înmulțească.

De multe ori, infestarea nu este vizibilă de la început. Totuși, există câteva semne care pot ridica semne de întrebare: mirosuri neplăcute persistente, urme de murdărie în colțuri, pete pe garniturile ușii sau chiar resturi suspecte pe podeaua din jurul frigiderului. Dacă observi astfel de indicii, este momentul să acționezi rapid.

Cum să previi apariția gândacilor în frigider

Specialiștii recomandă o serie de pași simpli, dar esențiali, pentru a ține gândacii la distanță:Deconectează și golește frigiderul – verifică toate alimentele și aruncă produsele expirate sau alterate.

Spală rafturile și sertarele separat – folosește apă caldă cu săpun și, pentru murdăria mai dificilă, o soluție pe bază de bicarbonat de sodiu.

Curăță interiorul aparatului – aplică un amestec de apă caldă și oțet alb sau bicarbonat, insistând pe colțuri și pe garnituri.

Verifică exteriorul și partea tehnică – șterge cu atenție mânerele, garniturile, partea din spate a frigiderului și curăță grila condensatorului. Verifică și tubul de drenaj pentru a preveni acumularea apei.

Asigură uscarea completă – folosește o lavetă curată pentru a elimina umezeala, deoarece aceasta este un factor de atracție pentru gândaci, potrivit sursei.