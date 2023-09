Egiptul Antic este una din temele des întâlnite în portofoliile de joc ale cazinourilor. În jocuri sunt incluși marii faraoni ale vremurilor antice, dar și statuete mistice. Temele în sine par să atragă atenția cu multă ușurință. Jocuri populare precum book of Ra ies în evidență adeseori, distingându-se de restul jocurilor din ofertă. Elementele sale, precum cartea lui Ra și zeul Horus par să introducă jucătorul în lumea uitată a Egiptului.

Misterele Egiptului antic în păcănelele online

Jocurile inspirate din lumea antică a Egiptului fac parte din jocurile frecvent abordate de către jucători. Elementele incluse pe role sunt un potențial drum către o recompensă uneori destul de generoasă. Acestea adaugă o notă de entuziasm jocului, suplimentar față de caracteristicile deja incluse. Personajele specifice acestor jocuri sunt zeități precum Ra și Horus. totodată și figurile regale precum Cleopatra vor domina rolele de joc.

Grafica acestor jocuri este una uimitoare ce reflectă cu succes inovația. Culorile sunt intense, iar elementele sunt conturate cu atenție, până la cele mai mici detalii. Hieroglifele folosite în joc, dar și fundalul fac parte din farmecul acestor jocuri. Pe parte sonoră, jocurile includ melodii orientale ce par să transpună jucătorul în povestea personajelor.

Elementele suplimentare precum rotirile gratuite și simbolurile speciale sunt un mare plus pentru jucători. Acestea sunt calea de acces către comorile ascunse ale faraonilor în joc. Uneori jucătorul este purtat prin căile ascunse ale piramidelor, alteori prin camerele elegante ale palatului egiptean.

Platformele de jocuri includ multiple jocuri cu temă egipteană. Printre acestea se numără și păcănelele Scroll of Seth, Queen Cleopatra și Book of Gods. Un alt joc popular în această categorie este John Hunter and the Book of Tut. De această dată, în prim-plan nu este pus un zeu al Egiptului, ci un explorator pe nume John Hunter. Jocul este oferit pe piață de către producătorul Pragmatic Play și are un RTP de 96,5%.

În concluzie

Numărul jocurilor inspirate din Egiptul antic este destul de mare. Cu un RTP mai mare sau mai mic, aceste jocuri continuă să se evidențieze pe piața jocurilor de noroc. Incluzând elemente tipice acelor vremuri, jocurile oferă surprize și recompense pe măsura așteptărilor jucătorilor. Jocurile cu regii și reginele Egiptului, dra și cu zeii atotputernici, vor rămâne cu siguranță la mare căutare.