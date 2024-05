Hideg ulterior, a avut convingerea că atât promisiunile făcute de Coldea, cât și suma pretinsă erau discutate și decise de către cei trei. Practic, Coldea împreună cu Dumbravă și cu Trăilă influențau instanțele de judecată, iar capul acestei echipe era nimeni altul decât Florian Coldea.

În luna iulie 2023, în timp ce se afla la o terasă din municipiul București, martorul Hideg Robertino – Cătălin a fost prezentat de către un om de afaceri numitului Coldea Florian, împrejurare în care acesta i-a spus că are cunoștință despre problemele judiciare cu care se confruntă, l-a întrebat dacă mai rezistă și i-a lăsat de înțeles că îl va sprijini pentru rezolvarea acestora întrucât a fost rugat de mai mulți prieteni comuni.

La acest moment martorul susține că nu a discutat în concret despre ajutorul ce i-ar putea fi acordat și nici despre condițiile în care ar putea beneficia de acest sprijin, însă în cadrul discuțiilor ulterioare, numiții Dumbravă Dumitru și Trăilă Doru - Florel au făcut permanent referire la „șeful cel mare”, fapt ce i-a creat numitului Hideg Robertino - Cătălin convingerea că atât promisiunile făcute de Coldea Florian, cât și suma pretinsă erau discutate și decise de către cei trei, iar influența asupra magistraților era una a „echipei”, în cadrul căreia acesta din urmă deținea poziția de lider.

În același context numitul Dumbravă Dumitru i-a precizat că „există o rază de speranță și că se va gândi cum să optimizeze lucrurile” pentru ca soluția finală să îi fie favorabilă și să nu ajungă la închisoare, precizându-i că serviciile lor nu sunt ieftine. Martorul a mai precizat că atunci când vorbea despre Dumitru Dumbravă și Florian Coldea, avocatul Trăilă folosea termeni precum ,,prietenul nostru” (cu referire la Dumitru Dumbravă) și „șefu´” sau „FC-ul” (cu referire la Florian Coldea).

„(...)T.D.F.: Reacția domnului celălalt a fost destul de categorică. El e o persoană, așa, mai dintr-o bucată și care e obișnuit să dea dispoziții, din ce m-am prins eu și...

H.R.C.: Da.

T.D.F.: Ele trebuie executate. Cam așa vede lucrurile.

H.R.C.: Și...

T.D.F.: Că dacă ești șef toată viața...

H.R.C.: Asta este... mă execută ...[râde]...

T.D.F.: Nu, nu. Dispozițiile să fie executate, nu oamenii. ...[râde]...

H.R.C.: Da, da\" sunt...

T.D.F.: Ce simpatic sunteți!

H.R.C.: Deci...[neinteligibil]... v-a zis să mă lăsați în pace.

T.D.F.: Ă... cumva, dar ...ă... el e un om cum v-am spus. E un om... e un om care e dintr-o bucată și așa e el învățat. Structurile militare sunt pe tema asta de ...[neinteligibil]...

H.R.C.: Nu cred că puteam să nimeresc o perioadă atât de proastă. Și ă... Să zicem, am o casă de vânzare și nu o cumpără nimeni de... peste un an. Am conturile blocate acolo, am și acolo o proprietate, vreau și pe asta s-o pun, da\" trebuie să fac niște procuri speciale. ...[poftează]... Cu ăștia... îmi promit că vin și uite, că m-au încurcat, că dacă ei nu spunea că nu vin, cu banu\"...

T.D.F.: Îhî!".

(...)D.D: Acum eu vă mai spun o chestiune. Orice am putea să facem, să aranjăm acum, în perioada asta …[neinteligibil]… e sfârșit de epocă. Se va schimba, se vor schimba multe în administrație. Se vor schimba adică…credeți-mă! Două, trei luni de zile, mai strângeți din dinți. O să mai… se ducă la vale. După ce se stabilizează lucrurile pe administrație, după aia știm cu cine vorbești: ministru, secretar de stat. E altă treabă. Credeți-mă!

H.R.C.: Bun! Și atunci…

D.D: În administrația locală… altfel… vorbim acuma… Deci eu vă spun că am văzut filmul. Vorbim acuma pe nișa asta, batem palma, facem, primim promisiuni că nu știu ce.

T.D.V.: Nu se face …[neinteligibil]…

D.D: Și după ce se termină alegerile și se reface structura, osatura statului… trebuie să o luăm fix de la zero și avem un mare hanicap, pentru că venim: „A! Păi voi ați fost cu… ăialalții!”.

T.D.V.: Exact! (...)”

