„După 10 ani primesc o clasare. O clasare care spune că denunțătorii nu au existat niciodată. În biroul DNA, sub coordonarea lui Kovesi, câțiva procurori au creat două nume false și, în baza lor, au spus că aș fi luat 2,5 milioane de euro șpagă într-un hotel. Iar DNA spune astăzi că acei denunțători nu au existat niciodată, nu a existat șpaga, nicio întâlnire! O doamnă judecătoare care nu a vrut sa audiem denunțătorii, sa vedem, poate nu au spus așa, poate au fost forțați, poate li s-a impus, poate au fost amenințați. NU s-a dorit. Această doamnă, care am înțeles că este colegă cu domnul Dumbravă și a fost la cursurile lui, surprinzător este numită pe o perioada scurta șefa Secției I, acolo unde e dosarul domnului Hideg. Am depus o plângere penală astăzi aici, Kovesi am luat-o lângă mine, e răspunzătoare, Coldea singur n-ar fi putut. Nici Dumbravă n-ar fi avut cum să intervină la judecătorii pe care îi amenințau”, a declarat Marian Vanghelie în emisiunea „Raport de zi” la Realitatea Plus.