"Voi continua, după 9 iunie, proiectele de promovare a adopţiilor din adăposturile ASPA şi voi propune facilităţi pentru adoptatori, care constau în asigurarea unor servicii de sănătate post-adopţie pentru câinii adoptaţi, prin protocoale cu clinicile veterinare", a scris Firea într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, un alt proiect pe care îl are în vedere se referă la eficientizarea activităţii de supraveghere şi protecţie a animalelor, prin reorganizarea ASPA şi creşterea capacităţii primăriilor de sectoare de a susţine un număr mai mare de animale fără stăpân.

De asemenea, pentru mărirea capacităţii de cazare pentru câinii ridicaţi de pe domeniul public al Municipiului Bucureşti, va identifica, împreună cu echipa sa, spaţii pentru amenajarea unor noi adăposturi.

"Bucureştiul trebuie să devină un oraş sigur şi curat, inclusiv prin grija pe care o avem faţă de prietenii noştri necuvântători", a susţinut Gabriela Firea.

În opinia sa, este necesară o responsabilitate a stăpânilor de animale pentru a nu le mai abandona, a le steriliza şi a le supraveghea îndeajuns de bine, pentru a nu umbla libere pe străzi.

Ea a amintit că, în perioada mandatului său din 2016 - 2020, cu ajutorul MAI, ISU, Jandarmeriei Române şi Poliţiei Locale Bucureşti, a desfăşurat mai multe acţiuni prin care a reuşit prinderea câinilor de pe domeniul public.

"Un lucru extraordinar, pe care l-am reuşit şi care m-a bucurat foarte mult, a fost că din 2017, pe toată perioada mandatului meu, câinii nu au mai fost eutanasiaţi în adăposturile ASPA. De asemenea, am iniţiat un amplu proiect de sterilizare, în urma căruia au fost sterilizaţi peste 3.000 de câini şi pisici, în 2018, şi peste 7.000 de câini şi pisici, în 2019. În anul 2019, printr-o mobilizare exemplară, am reuşit să organizăm 6 mari evenimente de promovare a adopţiilor de câini şi am susţinut proiectul de adopţie la distanţă. Problema animalelor fără stăpân din Bucureşti rămâne, însă, una de actualitate şi, în orice moment, viaţa oamenilor poate fi pusă în pericol, dar în aceeaşi măsură, pot avea de suferit şi câinii ori pisicile abandonate pe domeniul public", a mai scris Firea.