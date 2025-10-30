Această evoluție continuă perioada de stabilitate a prețurilor, deși costurile rămân mult peste nivelurile dinaintea crizei energetice din 2022.

Impactul taxelor și al impozitelor

Deși prețul energiei electrice propriu-zise a scăzut (prețul fără taxe), acest lucru nu s-a reflectat pe deplin în prețul final plătit de consumatori. Ponderea taxelor și a impozitelor în facturile de electricitate a crescut de la 24,7% în semestrul II 2024 la 27,6% în semestrul I 2025. În consecință, reducerea prețurilor energiei electrice înainte de taxe nu s-a transpus încă în totalitate în prețurile finale.

Diferențe mari între statele membre UE

În primul semestru al anului 2025, s-au înregistrat disparități semnificative între statele membre ale UE.

Cele Mai Mari Prețuri (în €/100 kWh)

Cele mai mari prețuri la electricitate au fost raportate în:

Germania: 38,35 € per 100 kWh Belgia: 35,71 € Danemarca: 34,85 €

Cele mai mici prețuri au fost înregistrate în:

Ungaria: 10,40 € Malta: 12,44 € Bulgaria: 13,00 €

Unde au crescut și un de au scăzut cel mai mult prețurile

Cele mai mari scumpiri au avut loc în Luxemburg (+31,3%), Irlanda (+25,9%) și Polonia (+20,0%). Cele mai mari reduceri de prețuri s-au înregistrat în Slovenia (-13,1%), Finlanda (-9,8%) și Cipru (-9,5%).

Prețurile ajustate la Puterea de Cumpărare (PPS)

Atunci când sunt exprimate în Standardul Puterii de Cumpărare (PPS), care ajustează prețurile la nivelul de trai din fiecare țară, clasamentul se schimbă:

Cele Mai Mari Prețuri (exprimate în PPS)

Cehia: 39,16 PPS Polonia: 34,96 PPS Italia: 34,40 PPS

Cele Mai Mici Prețuri (exprimate în PPS)

Malta: 13,68 PPS Ungaria: 15,01 PPS Finlanda: 18,70 PPS

Prețurile la electricitate pentru consumatorii non-casnici

În prima jumătate a anului 2025, prețurile la electricitate pentru consumatorii non-casnici (companii, industrie) au înregistrat o scădere marginală la 19,02 € per 100 kWh, față de 19,41 € în semestrul II 2024. Numărul țărilor care au raportat creșteri de preț a fost aproape egal cu cel al țărilor care au raportat scăderi.