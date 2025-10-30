Economie la factură: Electricitatea pentru populație, mai ieftină cu 0,5% în prima jumătate a lui 2025. Nu și în România!

În prima jumătate a anului 2025, prețul mediu al energiei electrice pentru gospodăriile din Uniunea Europeană (UE) a rămas, în mare parte, stabil, ajungând la 28,72 € per 100 kWh. Această cifră urmează o ușoară scădere de -0,5% față de prețul din a doua jumătate a anului 2024, care era de 28,87 €.

Această evoluție continuă perioada de stabilitate a prețurilor, deși costurile rămân mult peste nivelurile dinaintea crizei energetice din 2022.

Impactul taxelor și al impozitelor

Deși prețul energiei electrice propriu-zise a scăzut (prețul fără taxe), acest lucru nu s-a reflectat pe deplin în prețul final plătit de consumatori. Ponderea taxelor și a impozitelor în facturile de electricitate a crescut de la 24,7% în semestrul II 2024 la 27,6% în semestrul I 2025. În consecință, reducerea prețurilor energiei electrice înainte de taxe nu s-a transpus încă în totalitate în prețurile finale.

Diferențe mari între statele membre UE

În primul semestru al anului 2025, s-au înregistrat disparități semnificative între statele membre ale UE.

Cele Mai Mari Prețuri (în €/100 kWh)

Cele mai mari prețuri la electricitate au fost raportate în:

  1. Germania: 38,35 € per 100 kWh

  2. Belgia: 35,71 €

  3. Danemarca: 34,85 €

Cele mai mici prețuri au fost înregistrate în:

  1. Ungaria: 10,40 €

  2. Malta: 12,44 €

  3. Bulgaria: 13,00 €

Unde au crescut și un de au scăzut cel mai mult prețurile

Cele mai mari scumpiri au avut loc în Luxemburg (+31,3%), Irlanda (+25,9%) și Polonia (+20,0%). Cele mai mari reduceri de prețuri s-au înregistrat în Slovenia (-13,1%), Finlanda (-9,8%) și Cipru (-9,5%).

Prețurile ajustate la Puterea de Cumpărare (PPS)

Atunci când sunt exprimate în Standardul Puterii de Cumpărare (PPS), care ajustează prețurile la nivelul de trai din fiecare țară, clasamentul se schimbă:

Cele Mai Mari Prețuri (exprimate în PPS)

 

  1. Cehia: 39,16 PPS

  2. Polonia: 34,96 PPS

  3. Italia: 34,40 PPS

 

Cele Mai Mici Prețuri (exprimate în PPS)

 

  1. Malta: 13,68 PPS

  2. Ungaria: 15,01 PPS

  3. Finlanda: 18,70 PPS

 

Prețurile la electricitate pentru consumatorii non-casnici

În prima jumătate a anului 2025, prețurile la electricitate pentru consumatorii non-casnici (companii, industrie) au înregistrat o scădere marginală la 19,02 € per 100 kWh, față de 19,41 € în semestrul II 2024. Numărul țărilor care au raportat creșteri de preț a fost aproape egal cu cel al țărilor care au raportat scăderi.