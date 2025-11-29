Consiliul Fiscal susține că ajustarea bugetară este absolut necesară pentru a preveni o criză a datoriei, chiar dacă măsurile vor afecta veniturile populației și ale firmelor.

Totodată, Consiliul respinge ideea că ajustarea deficitului poate fi realizată doar prin tăieri de cheltuieli.

Între timp, România rămâne una dintre țările europene cu cele mai mici venituri fiscale raportate la PIB.

În 2024, acestea au reprezentat doar 28,7% din PIB, mult sub nivelul altor state din regiune — 35% în Cehia și Ungaria și mult sub media europeană de 40 de procente.

Consiliul Fiscal avertizează că îmbunătățirea colectării este „o problemă de siguranță națională” și implică reducerea evaziunii fiscale, reformarea ANAF și accelerarea digitalizării.