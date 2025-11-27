Alexandru Nazare a susținut joi o conferință de presă în care a prezentat datele privind execuția bugetară din luna octombrie.

„În primul rând, este vorba de scăderea deficitului înregistrat faţă de anul trecut, faţă de 2024, faţă de deficitul lunii octombrie din 2024, unde aveam un 6,2%, în luna octombrie a acestui an, execuţia a înregistrat un deficit de 5,7%. Este un ecart de aproape 0,5%, care semnifică următoarele lucruri: în primul rând, confirmă că tendinţa pe care am anticipat-o în privinţa deficitului anual de 8,4 este una validă.

În al doilea rând, confirmă ipotezele pe care le-am lansat în momentul în care am adoptat măsurile în această vară. Aceste măsuri sunt eficiente, iar execuţia din luna octombrie reflectă acest lucru. Practic, deficitul în lună faţă de 2024 şi acest lucru, deficitul înregistrat în lună este de 6,3 miliarde faţă de anul trecut, când deficitul înregistrat în lună era de 13 miliarde”, a afirmat ministrul Finanţelor.

Ministrul a menționat că nivelul TVA-ului colectat în luna octombrie a fost cel mai mare din acest an.

„TVA-ul colectat aferent lunii octombrie este de 13,6 miliarde, care este cel mai mare nivel din cursul anului 2025, cu un plus faţă de anul trecut de 2,4 miliarde şi un plus faţă de luna septembrie de 1,4 miliarde. De asemenea, alte chestiuni importante legate de execuţie le-aş enumera. În privinţa cheltuielilor de personal... v-am spus că în trimestrul III am înregistrat o scădere a cheltuielilor de personal de aproximativ 629 de milioane în tot trimestrul III.

Luna octombrie adaugă la această sumă încă 562 de milioane. Deci, practic, în trimestrul III şi octombrie cumulat, avem o economie la cheltuielile de personal de aproape 1,1 miliarde. De asemenea, o altă chestiune pe care aş vrea să o punctez se referă la bunuri şi servicii. Bunurile şi serviciile, analiza pe capitolul de bunuri şi servicii din octombrie consemnează o scădere de 716 milioane de lei”, a transmis ministrul Finanţelor.