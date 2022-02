Românii din Ucraina au trecut prin momente de panică. De teamă că ar putea să rămână blocați în zonele de conflict, cei mai mulți au căutat soluții pentru a reveni în țară. Este și cazul lui Cristian, vlogger. Ceea ce trebuia să fie o călătorie în țara vecină s-a transformat într-un coșmar.

„Am luat-o pe străzi, am plecat către ambasada României să văd dacă găsesc soluții. Am găsit mașina asta, erau oameni care plecau din Ucraina și i-am rugat să ne ia și pe noi. Suntem la câțiva kilometri de Kiev, am ieșit din zonă, a fost foarte greu să ieșim din Kiev, multă coadă, oameni cu arme pe stradă să asigure ordinea probabil, e și legea marțială acolo, e haos în mintea mea. Spre ieșirea din Kiev, oamenii erau destul de panicați”, a povestit, pentru Realitatea PLUS, Cristian Dascălu, vlogger român în Ucraina.

Îngrijorător este că, în țară, sunt zeci de oameni care caută soluții urgente pentru a-și aduce rudele în țară. Este și cazul lui Cosmin care are nevoie urgentă de o mașină pentru a-și repatria familia. Mama soției lui se află la 20 de kilometri de Capitala Ucrainei, iar femeia este bolnavă, proaspăt operată.

„Situația e delicată și confuză. Este foarte mare aglomerație, nu se mai gășește nici combustibil.

E operată la picior, e singură, vreau să găsesc pe cineva sau un microbuz care să plece la Cernăuți să putem să o luăm”, a povestit Cosmin Botoșanu, ruda unui roman din Ucraina.

Între timp, în Ucraina, oamenii au luat cu asalt magazinele și își fac provizii.