Dragnea acuză probleme la coloana vertebrală

Irina Tănase: „Se simte rău din cauza problemelor de sănătate și a izolării de 23 de ore din 24. Are o hernie lombară și una cervicală, de care se știe de dinainte de condamnare. (...) Aceste probleme de sănătate s-au agravat foarte tare în ultimele trei luni. A fost retras de la muncă și stă 23 de ore în cameră. Doar o oră iese la plimbare. (...) Noi ne-am adresat unor instituții pentru a soluționa. Există două mari probleme: dreptul la muncă și la sănătate. Ne-am adresat instanței pentru dreptul de muncă. Am câștigat, dar de două săptămâni nu s-a aplicat decizia instanței. (...) Am făcut o sesizare și la Avocatul Poporului. (...) Erau încălcate niște drepturi. (...) Au emis o serie de recomandări spre ANP pentru a îndrepta aceste reguli. (...) Bănuiala mea este că sunt presiuni foarte mari asupera celor din penitenciar. ”