Beneficii si proprietati ale dovleacului

Ajutor pentru pierderea in greutate

Numarul scazut de calorii pe care dovleacul si semintele de dovleac, existente in farmacii in categoria Dieta si nutritie le contine favorizeaza pierderea in greutate si ofera un continut bogat in nutrienti. Cu alte cuvinte, dovleacul te ajuta sa ai o dieta sanatoasa, sa slabesti fara a priva corpul de nutrientii necesari proceselor biologice, iar prin cantitatea mare de fibre continute te poate ajuta sa iti reduci apetitul, oferind satietatea de care ai nevoie mai repede fata de alte produse.

Posibil sprijin in lupta cu bolile cronice

Dovleacul contine antioxidanti precum alfa-caroten, beta-caroten si beta-criptoxantina cu rol in neutralizarea radicalilor liberi, produsi in procesele metabolice ale organismului. In mod normal, radicalii liberi pot distruge bacteriile daunatoare din corp. Cand sunt in exces determina stres oxidativ si, implicit, aparitia bolilor cronice de inima sau a unor tipuri de cancer.

Studiile de laborator au concluzionat ca antioxidantii din dovleac protejeaza organismul si reduc riscul de cancer, boli oculare si alte afectiuni cardiovasculare, dar mai trebuie realizate cercetari inainte de a utiliza dovleacul in lupta cu bolile cronice.

Intarirea sistemului imunitar

Beta-carotenul din dovleac este transformat de organism in vitamina A. Studiile de pana acum sustin ca vitamina A poate intari sistemul imunitar si ajuta la combaterea infectiilor, in conditiile in care persoanele cu deficienta de vitamina A se pot confrunta cu un sistem imunitar slabit.

Dovleacul este bogat in vitamina C, ceea ce contribuie la cresterea productiei de globule albe si ajuta celulele sa functioneze eficient, astfel incat vindecarea sa se produca mai repede. Vitamina E, fierul si acidul folic sau vitamina B9 din dovleac pot sustine de asemenea sistemul imunitar si sanatatea intregului organism.

