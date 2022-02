Ziaristul Ilia Ponomarenko și programatorul Oleksandr Ivanov au demonstrat că declarația TV prin care liderii separatiști au anunțat vineri evacuarea populației ruse din regiunea Donbas fusese înregistrată de fapt cu două zile în urmă, pe 16 februarie, când în Donbas nu erau raportate încă violențe, relatează G4Media.ro. Bombardamentele au au început joi, 17 februarie.

Cei doi arată acest clip e vechi de două zile folosindu-se de metadatele ce apar în fișierul postat de liderii separatiști pro-ruși pe canalele Telegram.

Video file announcing evacuation in Russian-held region in eastern Ukraine was created 2 days ago, Feb 16th. Videos were posted in Telegram messenger, which stores metadata. Feb 16th was quiet in Easter Ukraine. Shelling of Ukrainian-controlled part of Donbas started Feb 17. pic.twitter.com/wACNS6RJRl