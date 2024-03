El a murit la domiciliul său din statul New York din cauza unei pneumonii, potrivit cotidianului american.

Expus în marile muzee americane şi în deşertul din Qatar, Richard Serra a realizat lucrări masive, rotunjite, dar minimaliste, care reflectau asupra spaţiului şi mediului înconjurător.

Născut la San Francisco, dintr-o mamă de origine evreiască rusă şi un tată spaniol, el s-a format la Paris înainte de a se muta la New York în anii 1960, unde fermentul artistic era în plină desfăşurare. La sfârşitul acelui deceniu, el a publicat un manifest şi apoi a dezvăluit o lucrare fundamentală, "One ton prop (House of cards)", patru plăci de plumb de 122x122 cm, ţinute în echilibru prin propria greutate, în maniera unui castel de cărţi.

Apoi a trecut la plăci mari de oţel brun-portocaliu ruginit, expuse la New York, Washington, Bilbao şi Paris.

În 2014, a plantat chiar şi turnuri întunecate în nisipul din Qatar, atât de departe încât era nevoie de un 4x4 şi de o hartă bună pentru a ajunge acolo, la 70 km de capitala Doha.

"Când îmi vezi lucrările, nu reţii un obiect. Reţineţi o experienţă, o trecere", spunea el în 2004.